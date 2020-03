Tras iniciarse la investigación sobre el hallazgo de micrófonos en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, la senadora blanquiazul, Xóchitl Gálvez, asegura que no hay ningún montaje, pero sin duda, sí hay espionaje.

“Todo mundo sabemos que en este país te espían, entonces no es nuevo. ¿Qué pasó con el software este, Pegasus, que ahí estaba en la PGR? ¿Lo desmantelaron, lo apagaron, lo vendieron o lo siguen escuchando? ¿Nos siguen escuchando a nosotros?

Ahí sale una foto que yo había mandado en chat privado y de repente la mandaron público, o sea, qué onda, nos están escuchando, nos están viendo, bueno, pues está bien, nada más digan que son iguales a los que se fueron y ya”.

Sin embargo, aseguró que no se atreve a acusar a nadie, pero sí considera que el partido en el poder está obligado a pedir que se lleve a cabo una investigación a fondo. (Por Arturo García Caudillo)