Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la Secretaría de Gobernación se haya presionado al líder del PRI, Alejandro Moreno, para que los diputados de su partido votaran en favor de la Reforma Eléctrica.

“Pues que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral y tiene que ver con la polémica que existe actualmente, y además estamos en vísperas de las elecciones y pero yo no me meto en eso. Tiene como dos años que no platico, dos o tres que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles”.

Y es que el líder priísta dio a conocer una conversación telefónica que sostuvo con el senador Manuel Velasco, quien pasó el recado a Moreno de que el secretario Adán Augusto López le mandaba decir que si no votaba a favor de la reforma, se irían con todo en su contra. (Por Arturo García Caudillo)