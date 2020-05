La Secretaría de Salud Jalisco replicó que en sus comunicados diarios en torno al Covid-19 no hubo contradicciones con las declaraciones de la coordinadora de Desarrollo Social, Ana Barbara Casillas, luego que ella confirmó que al menos dos de los 77 casos positivos de Covid-19 en Puente Grande habían sido internados en el Hospital Civil.

La dependencia argumentó que nunca se negó la hospitalización de reos y fue un error de interpretación. Los comunicados citan textualmente: “La mayoría son pacientes asintomáticos que no han requerido hospitalización”. Pese a la sintaxis, Salud Jalisco afirma que no hubo ocultamiento de internados.

La dependencia no hizo observaciones a la otra declaración contradictoria de Casillas donde afirmó que los cinco días previos no hubo casos positivos en el núcleo de Puente Grande, mientras la Secretaría documentó 10 pacientes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)