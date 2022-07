Asegura el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, que desde el Gobierno de la República no existe persecución política en contra de nadie.

“El Gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La Unidad de Inteligencia Financiera es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter. Por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos. Los reportes que el Sistema Financiero Nacional le da a la Unidad de Inteligencia Financiera en relación a las personas políticamente expuestas sin de todos los días y de a todas horas”.

De hecho, explica, muchas veces no se hacen denuncias en contra de personas políticamente expuestas a menos de que se trate de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Por Arturo García Caudillo)