Asegura el director del Seguro Social, Zoé Robledo, que no hay desabasto de medicamentos, y que el 96 por ciento de sus recetas se surten en su totalidad.

“-¿Entonces, de acuerdo con sus números, cuántas recetas quedaron sin surtirse?- El cuatro por ciento. -¿Que a cuánto equivale?- Pues tendría que ser el cuatro por ciento de los 224 millones. -¿Y entonces las causas cuáles fueron?- Insisto, incumplimiento de contratos por parte de proveedores, pero, no significa que esa persona cuando se hizo el reporte de una receta no surtida se haya ido a su casa sin ningún medicamento”.

Y es que, de acuerdo a las cifras que dio a conocer el IMSS, en lo que va del año se han surtido 61 millones de recetas, en tanto que en 2022 abastecieron 224 millones, que es la cifra más alta de los últimos tiempos, dado que en el 2018, último año del sexenio anterior se cumplió con 216 millones. (Por: Arturo García Caudillo)