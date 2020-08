El Juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, negó el amparo para no ser detenida a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el cual está detenido en Estados Unidos, acusado por el gobierno de haber robado recursos públicos.

La esposa del ex mandatario había solicitado un amparo contra cualquier orden de captura y extradición, y pedía conocer si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tenía alguna investigación en su contra.