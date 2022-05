Aunque existen denuncias y quejas en varias colonias de Tlajomulco, particularmente en la región Valle, por falta de suministro de agua, el presidente municipal Salvador Zamora niega una crisis en materia hídrica y aseguró que no hay viviendas sin líquido, aunque reconoce que llega con intermitencia.

“Prácticamente el 5 por ciento de la población no es que no tenga agua sino que la tiene dosificiada, exactamente pero tenemos programa para que la gente no le falte agua”.

El alcalde reconoció que es elevada la dependencia del municipio por los pozos y mantos freáticos y que cada vez le cuesta más trabajo al ayuntamiento llegar al agua, tratarla y distribuirla.

Señaló que aunque llegue el temporal de lluvias, seguirá el operativo para sancionar el desperdicio de agua. (Por Héctor Escamilla Ramírez)