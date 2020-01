Tras la manifestación de vecinos de la colonia San Rafael, el Ayuntamiento de Guadalajara negó algún desacato al no realizar la clausura de este complejo de departamentos.

Afirman que la nueva suspensión que otorgó un juzgado de distrito remite a una resolución previa donde se exige a los vecinos presentar una garantía de 1.8 millones de pesos.

El jefe de gabinete, Erik Tapia, defendió al actuar del municipio en un conflicto entre particulares, al señalar que mientras los quejosos no presenten esta fianza, la suspensión no se puede ejecutar:

“Lo dicen así tal cual, hay una suspensión que se otorga y está haciendo referencia a un auto la misma autoridad de amparo, en el cual establece que tiene que otorgar una garantía, no es un error, así está en la actuación”.

El funcionario aseguró que el municipio no actúa en favor de ninguna de las partes, sino acatando los mandatos que están emitiendo los jueces. (Por Héctor Escamilla Ramírez)