A una semana del incendio que devastó su casas de madera y talleres de muebles, purépechas, a partir de donativos, reconstruyen las viviendas en un lote de Patria y Las Torres cerca de la Nueva Central Camionera. Las 22 familias deberán estrechar espacios pues ya no podrán usar el camellón de Patria que lo cercó el ayuntamiento.

Los damnificados afirman que no les lanzaron bombas molotov como señaló un medio local; afirman tampoco hubo explosión y tienen identificado el punto donde inició el fuego.

“Ahí por en medio, el muchacho estaba trabajando ahí fue a comer o a un mandado y desde ese punto se encendió. No había nadie en el puesto por eso agarró fuego…Fue accidental al medio. No sabemos que pasó, un circuito o un algo, porque nadie estaba haciendo lumbre a esa hora, para decir fue con lumbre”.

Los afectados mencionaron que una persona que se dice dueña del predio, sólo en tres ocasiones en 11 años les ha enviado al ayuntamiento, pero dicen, nunca ha pasado de eso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)