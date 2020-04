Rechaza la Secretaría de Seguridad de Jalisco que la Policía Vial esté infraccionando a los choferes de transporte público que no utilicen un cubrebocas, como se denunció en un video grabado y difundido justamente por uno de los conductores.

La dependencia señala que los folios mostrados en la publicación se aplicaron porque los choferes no cumplieron con las medidas sanitarias para mantener sus camiones en óptimas condiciones de higiene.

Se advierte, también, que los policías viales continuarán apercibiendo a los choferes para que usen cubrebocas, pero no hay multas al respecto. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)