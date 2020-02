Ante las denuncias hechas a Notisistema, de que otra vez en el Hospital Zoquipan fueron rechazadas mujeres embarazada en trabajo de parto y les exigieron comprar medicamentos, el director del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, José de Jesús Méndez de Lira, justifica:

“Si, mira hay que recordar que ahorita lo que estamos impulsando es precisamente la gratuidad y no debe estar pasando esto, si es que pasó, por otro lado contamos con insumos suficientes y no debe estar sucediendo esto”.

Asegura que sí hay insumos necesarios para todo el sector salud y que no debe haber petición de medicamentos a los familiares. (Por Rocío López Fonseca)