Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las supuestas acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos en contra del director de la CFE, Manuel Bartlett, sólo son parte de la campaña en contra de su movimiento.

“Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información. Y tampoco la Fiscalía. Entonces, cada vez que lo consideran necesario sacan el expediente. Y no sólo es para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto. Es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas que se proceda, pero no se puede linchar políticamente”.

Y es que de acuerdo a la revista Proceso, Bartlett no puede entrar a Estados Unidos, pues hay una orden de aprehensión en su contra, pues se le vincula con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. (Por Arturo García Caudillo)