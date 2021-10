Desde el 2018 el grupo Belanova decidió poner en pausa su carrera, sin embargo, en entrevista con Notisistema, Richie Arreola, integrante del grupo, aseguró que no hay pleitos entre ellos:

“Estamos en un break, estamos en un break, en el cual Denisse tomó unas vacaciones y nos da la posibilidad a nosotros también de estar trabajando cosas, espero que en algún momento regrese, yo estoy súper bien, no hay peleas, no hay pleitos de nada, estamos bien y estamos en un break”.

Richie Arriola no ha dejado de trabajar en la música y fue invitado para realizar la banda sonora de la película Fantasmas, que próximamente estará en cartelera de cine. (Por Katia Plascencia Muciño)