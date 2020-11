Aunque se le ha dado prioridad a los pacientes de Covid-19 el resto de los enfermos con otros padecimientos también han recibido atención, asegura la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco Edith Bermúdez.

Señala que aunque algunos procedimientos fueron reprogramados, el rezago no es importante.

“De hecho así es. Realmente nunca dejamos de atender y sí, efectivamente, tal vez no se atendió como en un tiempo normal pero sí se le dio atención a los temas más importantes. Hoy por hoy seguimos en esas atenciones. No hemos dejado de atender ni cirugías ni otros padecimientos de soporte de vida como hemodiálisis, quimioterapia.”

A la redacción de Notisistema han llegado cientos de quejas de pacientes del Seguro Social para denunciar que no han podido atenderse otros padecimientos bajo el argumento de que los protocolos sanitarios no lo permiten. (Por José Luis Escamilla)