El Ayuntamiento de Guadalajara informó que el Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por un particular en contra del arrendamiento de 763 vehículos para la policía municipal.

Este arrendamiento ha sido denunciado por regidores de oposición al afirmar que se realizó en condiciones anómalas. No obstante, el argumento del juzgador federal para negar la suspensión definitiva es que se impugnaban actos ya consumados, es decir la adjudicación y firma de contrato que ya fueron realizados. Aún falta que este juicio llegue a sentencia.

La autoridad judicial federal también desestimó la acusación de desacato, pues el particular argumentó que se incumplió la suspensión al proceso concedida por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco. Sin embargo, el juzgado federal no había sido notificado que a los dos días la Sala Superior del mismo Tribunal revocó dicha resolución del magistrado Armando García Estrada, y fue otro elementos para no otorgar la suspensión definitiva. (Por Héctor Escamilla Ramírez)