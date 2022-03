Los decretos no están por encima de la Constitución, aclara el consejero del INE, Ciro Murayama, tras la publicación del decreto de interpretación que pretende permitir la propaganda gubernamental en tiempos de veda electoral.

“Ayer se publicó, en efecto, un decreto en el Diario Oficial de la Federación, pero la Constitución sigue diciendo exactamente lo mismo, y no hay decreto que pueda vulnerar la Constitución. Entiendo que hay quien quiere volver letra muerta a la Constitución desde posiciones no constitucionales y no democráticas, porque independientemente de que como personas estemos de acuerdo o no con algún precepto constitucional, es nuestra obligación acatar la norma suprema”.

Y la Carta Magna dice en el artículo 35, que los funcionarios públicos no podrán realizar campañas de información en veda electoral, a menos que traten de salud, educación y protección civil. (Por Arturo García Caudillo)