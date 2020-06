Niños que reciben atención de la asociación Civil Nariz Roja para continuar sus tratamientos con Cáncer subieron a la red social Facebook videos en los que denuncian la falta de medicamentos para tratar su enfermedad.

Dicen que la escasez es tal que los fármacos no están disponibles en el sector salud ni en las farmacias comerciales.

“Hola, soy Óscar, tengo ocho años, soy un niño con leucemia, ni medicamento ni donde comprarlos”.

“Hola, soy Sofía, tengo leucemia y no hay quimios, y no tengo los proveedores, por favor compartan estos videos”.

“Hola Dylan, tengo cáncer, no hay quimioterapia, ayúdenme a compartir por favor”.

Los mensajes que se publican en esta red social son también de padres de familia que demandan la entrega de medicamentos para el cáncer como la Vincristina o Ciclofosfamida, entre otros a dependencias como la Secretaria de Salud Federal, el IMSS, INSABI ya que ante la escasez cientos de niños arriesgan su vida al detener sus tratamientos. (Por Víctor Montes Rentería)