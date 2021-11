Una verdadera capacitación en cuanto a medidas sanitarias se refiere fue la que recibieron hoy niñas y niños antes de ingresar a sus escuelas en el primer día de clases presenciales, por lo menos así lo confirman dos de sus mamás.

“Sí, no se quitan el cubrebocas para nada y traen uno de repuesto diario. Trae sanitizante, gel”.

“Los compañeros del kinder y todo -¿Y en cuanto a las medidas sanitarias qué instrucciones le dio?- Que no se quite el cobrebocas, que se esté constantemente el gel y no compartir también nada -¿Usted cree que si lo haga?- Sí, sí lo va a hacer -¿Qué edad tiene su pequeño?- Seis años”.

Hoy en el regreso a clases el ingreso a los salones fue haciendo final prácticamente desde la calle, tomando gel al ingreso a la escuela, no quitándose el cubrebocas y evitando dar besos o abrazos, bueno, por lo menos así ocurrió antes del recreo. (Por José Luis Jiménez Castro)