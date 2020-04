Este no es momento de cuestionar las cifras oficiales, ni las acciones del Gobierno Federal, y mucho menos querer utilizar temas de salud con fines políticos, así responde a otros gobernadores, la Jefa de la Administración capitalina, Claudia Sheinbaum.

“Lo que sí me parece que es muy grave es querer utilizar esta emergencia sanitaria, está epidemia, pandemia mundial como un tema político, y eso es lo que no estamos de acuerdo. Aquí es un tema de salud, y aquí la salud es lo primero, y es el reconocimiento de los modelos científicos, pueden tener algunos sus diferencias, pero aquí la ciencia, y siendo científica, además me parece fundamental, tiene que contar como algo elemental, básico, para poder tomar decisiones”.

Por ello respaldó la labor del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y manifestó su desacuerdo con aquellos que amenazan con salirse del pacto fiscal de la Federación, pues lo que ahora se requiere es solidaridad para enfrentar la pandemia. (Por Arturo García Caudillo)