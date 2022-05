Ante la polémica generada por el anuncio de que 25 mil guatemaltecos serán incorporados al IMSS, el director del Instituto, Zoé Robledo, aclara que se trata de jornaleros que trabajan temporalmente en nuestro país.

“Que una disposición que quizá se ha confundido y se piensa que es el IMSS dando servicios en Guatemala. No, eso no es así. O el IMSS atendiendo a quienes están en un proceso de migración, que tampoco es así. Ahora, la diferencia es que lo que siempre debió haber ocurrido, que era que estuvieran asegurados, ahora pueda ocurrir”.

De hecho, dice, esto no es nuevo, ya hay 120 mil extranjeros de diversas empresas, trabajando en México, de diferentes naciones, que cuentan con curp temporal y pagan sus cuotas. (Por Arturo García Caudillo)