El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo Martino, descartó tomarse como algo personal enfrentar a Estados Unidos tras haber perdido dos finales en el verano pasado ante el equipo norteamericano.

“Yo no me tomo las cosas de forma personal porque mi misión es conducir un equipo, cuando uno lo toma de manera personal corre el riesgo de no tomar buenas decisiones”.

Dijo además que ni por error firmaría el empate para el encuentro de este viernes en Cincinnati.

“Nunca pensamos un partido con los deseos de que no lo vayamos a ganar o por lo menos con los deseos de que un empate nos viene bien, en todo caso el empate nos vendrá bien si el equipo no tiene un buen rendimiento y nos quedamos conformes porque el rival nos ha superado por un punto conseguido, no vamos a disputar el partido de mañana pensando en el empate”.

El defensa Héctor Moreno quedó descartado para el encuentro y en su lugar podría jugar Julio Cesar el “Cata” Domínguez. Mientras que el entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, confirmó que el delantero, Christian Pulisic no será titular.

(Por Manuel Trujillo Soriano)