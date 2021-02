En el marco de la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asegura que no hace falta una nueva carta magna.

“En este momento ya tenemos el andamiaje constitucional reformado para esta nueva transformación, para esta cuarta transformación. Pues en realidad en este momento no tenemos previsto que se convoque a una nueva constitución, y tampoco que tengamos esta sistematización que proponen, pero hasta este momento nosotros ya tenemos las bases constitucionales que nos dan este cambio transformador”.

Y es que, durante la 64 Legislatura se han hecho diversas reformas constitucionales mediante las cuales se hicieron las adaptaciones que requería la actual administración, por lo cual, aunque ella respeta a los juristas y académicos que han propuesto promulgar una nueva constitución, considera que por ahora no es necesario. (Por Arturo García Caudillo)