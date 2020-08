A pesar de que la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre sobornos de Odebretch fue presentada hace casi dos semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha recibido solicitud de por parte de la Fiscalía General de la República para investigar las cuentas de los involucrados, particularmente en el caso del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es la denuncia que presenta el señor Lozoya, y no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la Oficina de Investigación Financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero, que es lo que hace esta Unidad de Investigación Financiera. No existe, o sea, creo que no es el momento del proceso”.

Sin embargo, dijo esperar que el proceso no tarde mucho, y que la aplicación de la justicia sea pronta y expedita. (Por Arturo García Caudillo)