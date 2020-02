El Gobierno de la República no está preocupado por una reacción por parte del grupo criminal que encabeza Rubén Oceguera “El Menchito”, quien este jueves fuera extraditado a los Estados Unidos, así lo comenta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

“Todas las autoridades federales estamos invariablemente pendientes, pero eso lo hacemos todos los días, no quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular, simple y sencillamente todas las autoridades estamos pendientes todos los días, de cualquier acontecimiento de carácter criminal”.

Explicó que el proceso de extradición duró más de la cuenta, debido a la gran cantidad de amparos que interpuso la defensa de este personaje, el último de los cuales tardó ocho meses y llegó justo cuando iba a ser trasladado. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)