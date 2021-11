Se llevó a cabo en Las Vegas la última conferencia previo a la pelea entre el jalisciense Saúl Álvarez y el norteamericano Caleb Plant la empresa que produce la función decidió no colocar en el famoso cara a cara a los dos campeones, luego de que hubo golpes en la pasada rueda de prensa.

El Canelo dijo que visualiza solo en ganar y hacer historia para quedarse con los 4 cinturones de peso super medio de todos los organismos, pues señaló que desea trascender.

“Al final del día para eso trabajo, para hacer historia para que me pongan como uno de los mejores de la historia del boxeo, no solo de México y me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva a seguir en este camino”.

Por otro lado Saúl dijo que será un fin de semana especial, pero que no ha llamado a Checo Pérez: “No he hablado con él, pero me motiva y me enorgullece mucho que el mismo fin de semana estemos buscando algo grandísimo para México y la verdad que me siento muy orgulloso de eso y de representar a mi país”.(Por Martín Navarro Vásquez)