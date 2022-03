Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunciara que ya hay una investigación sobre la corrupción en el deporte, la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, fue contundente al decir que no hay anomalías en el deporte mexicano, solo errores de dedo.

“Hemos sido la administración más vigilada, la mas señalada, y decir que todo está perfecto es imposible. Errores de dedo siempre va a ver, correcciones de papel siempre va a ver, pero de eso a acreditar corrupción le ronca al mango lejos todavía. Si tengo la tranquilidad de decir que no hay corrupción, no hay lo que ha vertido públicamente”. Ana estuvo presente esta mañana en Guadalajara en un evento de medicina del deporte. (Por Martín Navarro Vásquez)