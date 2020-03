Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay un desbordamiento de casos de coronavirus, pues todo marcha conforme lo previsto por los especialistas.

“Hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del coronavirus, es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo, y esto obedece a las medidas que se han aplicado, desde hace tres meses, antes que ningún otro país”.

Reiteró que debido al cargo que desempeña no puede ponerse en cuarentena, continuará con sus actividades, incluidas las giras al interior del país, pero seguirá las recomendaciones de los especialistas médicos. (Por Arturo García Caudillo)