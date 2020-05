Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador que es mentira que durante la epidemia se hayan elevado los índices de violencia en contra de las mujeres y niñas en México.

“Maltrato al interior de las familias, no, no, al contrario, en una encuesta reciente se manifestó que una de las cosas que celebraba la gente, es de que hubo un reencuentro familiar, un porcentaje considerable, de las cosas buenas que nos deja esta pandemia”.

Destacó que las convocatorias que hubo para saqueos y para participar en fiestas para que hubiera contagios masivos, no prosperaron. Por otro lado, hizo un nuevo exhorto a los mexicanos a no relajar la disciplina, hacer un último esfuerzo, guardar la sana distancia y mantenerse en casa. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)