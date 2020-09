Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, no prejuzgar a sus antecesores en el cargo, particularmente en el caso del expresidente Felipe Calderón.

“No se puede juzgar a priori. Todavía no se sabe sobre la responsabilidad de Calderón. Es un proceso que se sigue en Nueva York, en la Corte, y el que está siendo juzgado es García Luna. Hasta ahora no hay un señalamiento al ex presidente. Sí se infiere porque fue secretario de Seguridad Pública, que puede haber complicidad, pero no está probado. En el caso de México es lo mismo”.

De hecho, dice, en caso de que se lleve a cabo la Consulta Popular, lo que se le pedirá a la Fiscalía es definir si los delitos por los que se pudiera acusar a los expresidentes están vigentes, si no han prescrito, y si sólo se les podría juzgar por traición a la Patria. (Por Arturo García Caudillo)