Por un grave error, el patinador jalisciense Donovan Carrillo se perderá el Mundial de Patinaje Artístico que se llevará a cabo en Montpellier, Francia, esto debido a que no le llegaron los patines con los que debe participar sobre el hielo. No hay una versión exacta, pero se dice que se quedaron en un aeropuerto de Alemania, donde realizó conexión en el viaje.

La competencia de Carrillo estaba programada para la tarde de este jueves, pero ya perdió el lugar pues hay un protocolo. De manera oficial, solo se dice que es “por un tema personal”, el motivo del retiro del evento.

En Guadalajara Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, dijo desconocer exactamente el motivo por el cual no llegaron a Francia los patines de Carrillo.

“No tenemos noticias de parte del equipo de Donovan, intentamos comunicarnos con el entrenador no tuvimos respuesta. Finalmente toda la logística de vuelos y acompañamiento de la competencia previa, estuvo, pero desconocemos porqué no llegaron los patines a tiempo, y lo único que sabemos es que se lograron conseguir patines nuevos, pero no es un elemento que se pueda utilizar de último momento y lo único que podemos decir, es que es una situación lamentable”.

Al no participar en el Mundial, en automático le bajará la beca a Donovan. (Por Martín Navarro Vásquez)