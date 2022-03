El ex auxiliar del América con Miguel Herrera y recientemente con Santiago Solari, Gilberto Adame, dijo que renunció a las Águilas, al no sentirse valorado luego de 5 años trabajando en el Club de Coapa.

“Soñaba con una oportunidad, imagina un interinato en un club como este. Al final las cosas suceden por algo, luego de 5 años no fui opción para el equipo, entonces creo que no tengo más lugar para crecer. No me valoraron como pensé que podían hacerlo, pero al final estoy muy contento y estoy agradecido”, dijo Adame a Notisistema.

Adame dijo estar listo para dirigir cualquier equipo. Además indicó que en la etapa de Solari, el vestidor jamás estuvo roto. (Por Martín Navarro Vásquez)