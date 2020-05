Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que con la publicación del decreto que permite que las Fuerzas Armadas se ocupen de labores de seguridad pública, se esté militarizando al país.

“Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva, sería un rotundo fracaso, por eso aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo”.

E insistió en que el mando de la Guardia Nacional debe ser militar, y que no dará marcha atrás a menos que sea necesario.

“Y el mando tiene que estar adscrito a las Fuerzas Armadas. Eso lo voy a defender. Si hay constancia de violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, rectificamos, pero si no es así, ¿porqué?”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)