Tras la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aclaró que no se trata de un estado de excepción, ni tampoco se está emitiendo un toque de queda.

“Declarar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, relacionado con la epidemia de Covid, no quiere decir, que quede muy claro, no quiere decir, un estado de excepción, y lo digo porque ya empiezan a circular las especulaciones de que podría haber un toque de queda, desabasto, no, no, no, no, no, se confundan con eso”.

Como parte de esta declaratoria se tomaron medidas como ampliar la etapa de suspensión de actividades no esenciales en los sectores gubernamental, social y privado, lo que incluye el receso escolar, hasta el 30 de abril. Por cierto, hasta anoche se reportaban mil 94 casos confirmados de coronavirus, y 28 fallecimientos. (Por Arturo García Caudillo)