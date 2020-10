Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Hacienda no debe dinero a los estados, y que por el contrario, debido a la crisis, se les ha entregado más de lo que les correspondía este año.

“Ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio de 70 mil millones. Ese fondo compensatorio ya se les entregó. No hay ningún adeudo. Ayer dije que era al revés. ¿Por qué?, porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del impuesto sobre la renta, entre otros adeudos. Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al FOVISSSTE”.

El adeudo de los estados a la Federación, aclaró, es por 70 mil millones de pesos. Calificó de ramplón el amago de los gobernadores de la Alianza Federalista, y aseguró que no tiene inconveniente en hablar con los ellos, siempre y cuando no quieran utilizar la institución presidencial con motivos electoreros. (Por Arturo García Caudillo)