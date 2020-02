Dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tener información sobre la investigación que de acuerdo al Wall Street Journal, esta llevando a cabo la Fiscalía General de la República en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el ex director de Pemex, Lozoya, no estoy defendiendo a Peña Nieto ¿eh?, porque también no quiero que vayan a mal interpretarlo, estoy haciendo una explicación porque la gente que es lo que más me importa, tiene que tener todos estos elementos, no porque lo dice el Wall Street Journal, ¡ya!”.

Reiteró que él no promoverá ningún juicio en contra de Peña Nieto y que dependerá de los ciudadanos si se juzga a o no a los ex presidentes del periodo neoliberal. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)