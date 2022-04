El entrenador, Gerardo Martino, dijo que el objetivo de los encuentros amistosos que disputará la Selección Mexicana en Estados Unidos como preparación para el Mundial de Qatar, será recuperar el buen futbol que tuvo el Tri al inicio de su gestión, y sobre el hecho de no convocar a Javier “Chicharito” Hernández, dijo que es un tema, que no tiene porque ventilar en los medios.

“Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido durante estos dos últimos años y algo, tres años, pero dicho esto, quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios, toda la cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro del ámbito de Selección Nacional”.

Por otro lado, señaló que para el juego ante Guatemala a finales de este mes convocará al jugador juvenil del Arsenal, Marcelo Flores.

(Por Manuel Trujillo Soriano)