Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que pesar de la oposición, y de que el tema será llevado esta semana al análisis en parlamento abierto, no modificará su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

“Nada, es muy sencillo lo que se está planteando. Vamos a defender no sólo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sino defender la hacienda pública y defender la economía popular. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación, y los opositores pues son los defensores del antiguo régimen, así de claro. ¿Quiénes llevaron a cabo las privatizaciones? Pues los que ahora se oponen a esta reforma”.

Entre los motivos que tiene para defender su iniciativa, asegura, está el hecho de que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad están subutilizadas, debido a que no se considera que generen energía limpia. (Por: Arturo García Caudillo)