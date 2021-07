Una noche terrible vivió la Selección Mexicana en el inicio de la Copa Oro. En Arlington, Texas, el tricolor no le pudo ganar a Trinidad y Tobago al empatar a cero goles, pese a dominar el juego y fallar múltiples llegadas a gol. Sin embargo lo preocupante es que el atacante estrella de México Hirving Lozano salió lesionado tras recibir un golpe muy fuerte en el rostro por parte del portero de Trinidad Marvin Phillip.

En esa jugada el arbitro costarricense Ricardo Montero no marcó penal claro para los mexicanos.

Habla el arquero Alfredo Talavera:

“Es un partido atípico donde tuvimos muchas jugadas, entre el portero y la defensa que se paró atrás a defender ese punto. Nosotros íbamos por los tres puntos y tenemos que estar tranquilos, que esto va empezando”.

Además en varias ocasiones otra vez regreso el insulto al portero y se tuvo que detener el juego un par de veces.

La Federación Mexicana de Fútbol solo reportó que Chucky Lozano estaba estable, pero no ha emitido un comunicado más detallado sobre el estado de salud del Chucky Lozano, pero se sabe que anoche fue operado en un hospital en Dallas tras el golpe en la cara en la zona del ojo izquierdo. Quedaría fuera de la Copa Oro. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoMiSelección)