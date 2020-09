Nueve meses después de un primer intento fallido, finalmente diputados locales eligieron a quien será responsable de aplicar las pruebas de control y confianza a jueces y magistrados.

Con 31 votos a favor y tres cédulas nulas de Morena, Gabriel Gallo Álvarez, ex magistrado electoral y ex secretario general del Congreso local, fue designado como titular del centro de evaluación de control de confianza del Poder Judicial por los próximos cinco años y sin posibilidad de reelección.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Elizabeth Alcaraz Virgen, informó que para poder tomar protesta, primer debe pasar las pruebas de control de confianza.

“Las evaluaciones de control y confianza que va a hacer el Poder Judicial en su centro será ahi para todo el personal del poder, sin embargo, todavía no entra en operaciones. estamos eligiendo apenas al director y el director tiene que ser evaluado”

Si no aprueba los exámenes de control de confianza se elegirá un nuevo titular de entre los nombres que quedaron en la terna. (Por Mireya Blanco)