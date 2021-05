La Comisión de Igual Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco designó a la doctora Verónica Sánchez García como encargada de despacho de la Dirección de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Legislativo.

La diputada presidenta de esta comisión, la priísta, María Verónica Martínez Espinoza, habla sobre la designación de la titular y sobre esta nueva área.

“Esta propuesta de certificar el Congreso del Estado de Jalisco resulta muy importante. Se solicitó y se buscó entre el personal de base, porque no van a tener remuneración alguna, se buscó a alguien con un perfil adecuado que tuviera los niveles de conocimiento, la preparación y que estuviera dispuesta a apoyarnos en esto”.

Algunas de las funciones de la nueva Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación serán prevenir, atender y erradicar el hostigamiento y acoso sexual y laboral; promover políticas laborales dirigidas a generar mecanismos para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y consolidar la perspectiva de género en el Poder Legislativo. (Por Aníbal Vivar Galván)