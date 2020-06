El Napoles se consagró campeón de la Copa de Italia por sexta ocasión al derrotar en penales por 4-2 a la Juventus, luego de terminar con empate a cero en el tiempo regular de la final celebrada en el Olímpico de Roma.

El astro portugés de la Juve, Cristiano Ronaldo, esta vez no pudo brillar, mientras que el portero Gianluigi Buffon tuvo buenas intervenciones durante los 90 minutos pero no en los tiros penales.

El mexicano Hirving Lozano estuvo en en la banca, pero como ya es costumbre no fue tomado en cuenta por el entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso, aunque al final festejó el titulo con todos sus compañero. (Foto: @FabianRP52)