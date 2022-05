Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la norma sobre verificación físico-mecánica de vehículos no entrará en vigor y reitera que no estaba enterado de su publicación, pues no fue consultado.

“Yo no sabía, y vaya que estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar. Bueno, no tenía ni siquiera la información. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, íntegra, honesta, y además con sentido común, que es el más común, o debería ser el más común de los sentidos. Y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor”.

De hecho, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, reconoció que “le jalaron las orejas” por no haber informado al titular del Ejecutivo sobre la publicación de la NOM-236. (Por Arturo García Caudillo)