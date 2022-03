Ante la inminente venta de los departamentos en las Villas Panamericanas a los notarios de Jalisco no les quedará más que escriturar a los compradores.

El presidente del colegio de Notarios Jaime Eduardo Natera López indicó que hay una resolución judicial que otorga la habitabilidad de las Villas Panamericanas, y los fedatarios están obligados a cumplir con el trámite.

“Si existe todo en regla pues no vamos a tener otra más que escriturar y creo que si las cosas se hicieron mal desde el principio, no voy a juzgar, simplemente no podemos decir no se va a escriturar porque entonces estaríamos creando una inseguridad jurídica muchísimo más grande no?”.

El presidente del colegio de notarios de Jalisco Jaime Eduardo Natera dijo desconocer si ya se elaboraron escrituras para departamentos de las Villas Panamericanas.

Por ser un trámite particular el colegio no está obligado a ser notificado. (Por José Luis Escamilla)