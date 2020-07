El Instituto Nacional Electoral hizo oficiales los cambios en las dirigencias del partido Morena en varios estados del país, entre estos Jalisco.

En medio de la polémica por la realización de consultas y una orden del Tribunal Electoral para efectuarlas, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE notificó la conclusión de las vigencias en 17 delegaciones estatales, entre estas, Jalisco, que tenía en funciones a Hugo Rodríguez Díaz.

El INE pide que para evitar que las dirigencias queden acéfalas, se nombren nuevos titulares a la brevedad.

En respuesta, el dirigente morenista, Hugo Rodríguez Díaz, afirmó que no ha sido notificado del acuerdo y que no puede haber movimientos mientras no se lleve a cabo la consulta que ordenó el Tribunal Electoral para renovar las presidencias tanto nacional como locales de Morena. (Por Mireya Blanco)