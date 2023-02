El Congreso del Jalisco fue notificado del sobreseimiento del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, en torno juicio de amparo tramitado por Natalia Mendoza Servín y que frenaba la convocatoria lanzada por el Legislativo para elegir presidenta del Instituto de Transparencia.

Este resolutivo desestima el amparo tramitado por Mendoza, quien afirmaba que sus derechos fueron violentados por no ser nombrada presidenta, pese a ser la mejor evaluada de la primera convocatoria y se lanzó una segunda convocatoria que no cumplía con el marco legal. Lo explica Leticia Pérez de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia:

“Se está resolviendo de que todas las quejas que emitió Natalia Servín, la quejosa, se está resolviendo que no se les está violando ningún derecho de los que ella se está quejando; en consecuencia al no violársele ningún derecho se está sobreseiendo el proceso”.

Para no anticiparse, señalan que Mendoza aún presentó un recurso de revisión de la sentencia por lo que aguardarán a que se resuelva para retomar la elección de la presidente del ITEI. (Por Héctor Escamilla Ramírez)