Asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno no es machista y que está dispuesto a realizar una campaña de concientización en contra del machismo.

“Le tenemos un gran respeto a las mujeres y a una pregunta que nos hicieron, que si así como se está haciendo una campaña para evitar las adicciones, el consumo de drogas en los jóvenes, que si así podemos llevar a cabo una campaña de concientización en contra del machismo, claro que sí, nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas”.

Pidió revisar las cifras de los programas sociales de su administración, ya que se apoya a mujeres en la mayoría de los casos, aseguró que fue impulsor de la paridad de género en el Congreso y que la mayoría de quienes colaboran en su gobierno son mujeres y reiteró que no va a reprimir ninguna manifestación, pero que lo que sí pide es que sean sin violencia. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)