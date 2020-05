Cruz Azul volvió a perder y llegó a 10 derrotas en la Liga Virtual, al caer goleado 5-1 por Querétaro en choque correspondiente a la jornada 13. Santiago Giménez fue quien tomó los controles del cuadro celeste y no pudo con la habilidad en el video juego de Areli Hernández de los Gallos.

Mientras tanto que el primer Clásico Regio de la eLiga Mx sufrió de problemas técnicos, por lo que el duelo entre Tigres vs. Monterrey se juega hasta este domingo, día en el que también se celebrará el Clásico Chivas Vs América. (Por Martín Navarro Vásquez)