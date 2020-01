La nueva propuesta que envió el Gobierno de Jalisco para eliminar exclusividad en la representación de los burócratas ante Pensiones del Estado tendrá tratamiento especial y será votada y discutida antes que toda la reforma integral a la ley sobre el tema, anticipa el legislador, Esteban Estrada.

Mientras la reforma integral a la Ley del Pensiones para topar por ejemplo las altas remuneraciones en funcionarios VIP se irá hasta el segundo semestre del año, está propuesta del Gobernador sería votada en las próximas semanas.

“Y yo creo que si es un tema urgente y es más que un tema es un acto de justicia, ya hace más de 11 años que lo se había hecho absolutamente ninguna reforma y creemos que quien representa ese asiento al día de hoy, hoy ya no tiene la mayoría”.

Para la reforma completa a la Ley de Pensiones se recibirán las propuestas de todos los sindicatos de burócratas en la entidad, no obstante no se han detectado temas comunes en las primeras peticiones que han presentado. (Por Mireya Blanco)