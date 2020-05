La nueva ley de Educación en Jalisco deja en libertad a los alumnos de utilizar falda o pantalón como uniforme, porque no se incorporaron disposiciones sobre ese tema, aclara la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local, Mara Robles.

La legisladora califica como un falso debate incorporar en la ley aspectos de libertad personal de los alumnos.

“No está prohibido que las niñas lleven pantalón a la escuela, entonces para que entramos en un falso debate ¿pero pueden llevar falda los niños o no? A ver, es que eso no lo decidimos nosotros eso es una cosa que no puede ir en la ley no debe ir en la ley porque justo una de las banderas del articulo tercero es la libertad”.

En la nueva ley de Educación se mantiene la prohibición de condicionar tramites en escuelas al pago de alguna cuota, se hacen obligatorios los consejos de Participación Escolar abiertos a todos los padres de familia y menores de edad, incorpora las actividades extracurriculares en los programas de estudio, y crea un Sistema de Mejora Continua de la Educación, que contrario a lo que sucedió a nivel federal, no será autónomo por la falta de recursos para crearlo como OPD. (Por Mireya Blanco)