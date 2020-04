El Ayuntamiento de Guadalajara invertirá 6.5 millones de pesos para la construcción de las 700 criptas individuales en el Panteón de Mezquitán, que reconocen son preparativos ante el eventual incremento de fallecimientos provocados por el Covid-19.

El número de espacios podría ampliarse de ser necesario.

El coordinador de Servicios Municipales, Oscar Villalobos, mencionó que los deudos de las víctimas por Covid-19, no estarán obligados a sepultar a sus familiares en estas criptas, si no que si lo desean y cuentan con espacio en otro cementerio, podrán hacerlo ahí.

Mencionó que se eligió Mezquitán porque es de los de mayor capacidad y aún hay espacio para más criptas de necesitarse.

“Por lo pronto, podríamos destinar en este mismo espacio, podemos crecer hasta mil 500 o mil 600 espacios, esperemos que no se utilicen ni los 700”.

Villalobos mencionó que también se está ampliando la capacidad de los hornos crematorios para incinerar 36 cadáveres por día. (Por Héctor Escamilla Ramírez)